Врачам Диего Марадоны грозит до 25 лет тюрьмы

Источник материала: БT

Обвинения в смерти Марадоны предъявлены семерым медицинским работникам. Прокуратура пригорода Буэнос-Айреса, Сан-Исидро, посчитала, что бригада врачей, которая занималась здоровьем Марадоны, действовала, "безрассудно и неадекватно". Среди обвиняемых, кроме лечащих терапевтов и медсестер, есть также психолог, психиатр и нейрохирург. Теперь обвиняемым грозит от 8 до 25 лет тюрьмы. Напомним, знаменитый футболист Диего Марадона умер в ноябре прошлого года в возрасте 60 лет. Судебно-медицинские эксперты сообщили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.





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