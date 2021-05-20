Источник материала: БT

На аэродроме Липки приступили к съемкам военной драмы "Лето 41-го года". Ближе к полуночи снимали предфинальный эпизод, где именно летчики спасут главного героя-партизана казахского происхождения. Сама полнометражная лента (ее сценарий, воплощение и продюсирование) из Казахстана. За техническим оснащением, большей частью актерской группы и локациями обратились к "Беларусьфильму". В 90 минутах расскажут реальную историю геолога Ади Шарипова (в будущем министра просвещения и писателя восточной страны). Казах был более 28 месяцев партизаном в белорусских лесах в годы войны. Неприукрашенная жизнь в подполье без громких спецэффектов. Создатели фильма вдохновлялись и ориентируются на легендарные "Иди и смотри" и "Восхождение".

Из самого Казахстана в Беларусь прилетели 17 специалистов - режиссер, оператор, исполнители главных ролей. Продюсирует ленту компания "Белроскино". Съемки будут проходить весь ближайший месяц на натурной площадке под Смолевичами, Минском и в Ракове. Показать ленту в СНГ планируют к Новому году.





Читайте также:

