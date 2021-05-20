|
В Беларуси стартовали съемки драмы "Лето 41-го года"
20.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На аэродроме Липки приступили к съемкам военной драмы "Лето 41-го года". Ближе к полуночи снимали предфинальный эпизод, где именно летчики спасут главного героя-партизана казахского происхождения. Сама полнометражная лента (ее сценарий, воплощение и продюсирование) из Казахстана. За техническим оснащением, большей частью актерской группы и локациями обратились к "Беларусьфильму". В 90 минутах расскажут реальную историю геолога Ади Шарипова (в будущем министра просвещения и писателя восточной страны). Казах был более 28 месяцев партизаном в белорусских лесах в годы войны. Неприукрашенная жизнь в подполье без громких спецэффектов. Создатели фильма вдохновлялись и ориентируются на легендарные "Иди и смотри" и "Восхождение".
Из самого Казахстана в Беларусь прилетели 17 специалистов - режиссер, оператор, исполнители главных ролей. Продюсирует ленту компания "Белроскино". Съемки будут проходить весь ближайший месяц на натурной площадке под Смолевичами, Минском и в Ракове. Показать ленту в СНГ планируют к Новому году.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На аэродроме Липки приступили к съемкам военной драмы "Лето 41-го года". Ближе к полуночи снимали предфинальный эпизод, где именно летчики спасут главного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)