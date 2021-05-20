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А. Исаченко провел выездной приём граждан в Мядельском районе

20.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Представители Администрации Президента и руководство Совета Республики  продолжают выездные приемы граждан. Так, в проблемах жителей Мядельского района и не только  разбирался сегодня  Анатолий Исаченко. Одними из первых  к заместителю председателя Совета Республики обратились жительницы Могилева. (Мать и дочь специально приехали на прием в поселок Нарочь). Их семьи несколько лет проживают в арендном доме, после того как их жилье признали аварийным. Плата  250 рублей  для них большая, поэтому просьба перевести квартиры в статус социальных. По итогам приема заявители остались довольны решением. Это не первый случай, когда им помогает Совет Республики. 

Анатолий Исаченко также обсудил актуальные проблемы жителей агрогородка Нарочь, а также  в целом жителей Мядельского района. Во время посещения Нарочской средней школы № 1 пообщался с учениками. 


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Теги: Могилев
 
 
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Представители Администрации Президента и руководство Совета Республики  продолжают выездные приемы граждан. Так, в проблемах жителей Мядельского района и не...
 
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