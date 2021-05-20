А. Исаченко провел выездной приём граждан в Мядельском районе

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Представители Администрации Президента и руководство Совета Республики продолжают выездные приемы граждан. Так, в проблемах жителей Мядельского района и не только разбирался сегодня Анатолий Исаченко. Одними из первых к заместителю председателя Совета Республики обратились жительницы Могилева. (Мать и дочь специально приехали на прием в поселок Нарочь). Их семьи несколько лет проживают в арендном доме, после того как их жилье признали аварийным. Плата 250 рублей для них большая, поэтому просьба перевести квартиры в статус социальных. По итогам приема заявители остались довольны решением. Это не первый случай, когда им помогает Совет Республики.

Анатолий Исаченко также обсудил актуальные проблемы жителей агрогородка Нарочь, а также в целом жителей Мядельского района. Во время посещения Нарочской средней школы № 1 пообщался с учениками.





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