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Новый аппарат ИВЛ появился в Витебском областном специализированном доме ребенка

20.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подарок преподнесли представители Белорусского фонда мира и крупной торговой сети. В лечебно-реабилитационном учреждении - более 60 детей, 16 из которых нуждаются в паллиативной помощи. Для их лечения, развития и реабилитации созданы все условия. Также в доме ребенка действует областной центр паллиативной помощи с амбулаторной выездной службой.

Татьяна Туманова, председатель правления Витебского областного отделения Белорусского фонда мира:

Есть детки, которые особо в этом нуждаются. В данном случае мы помогаем им, маленькие не понимают, насколько им это важно, но это понимают взрослые.

Елена Мизеркина, главврач Витебского областного специализированного дома ребенка:

Это очень нужный аппарат, очень необходимый, чтобы улучшить качество жизни деток - подарить им просто возможность жить. Участвуя в этой акции, каждый может подарить свою частичку тепла, добра для помощи таким деткам.

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:

Бюджет делает все что может, чтобы помочь обеспечить, содержать. Но вот когда бизнес и общественные организации не остаются в стороне, оказывают помощь, это, конечно, дорого стоит.

Благотворительная акция "Дай пять добру!"

Благотворительная акция "Дай пять добру!" проходит в нашей стране уже несколько лет. Белорусский фонд мира и крупная торговая сеть 4 года поставляют специальную медицинскую технику по всей стране. Помощь за это время получили не только дети.

Ко Дню Победы, благодаря социальному проекту, в больницах по всей стране обновили ветеранские палаты. Комфортные комнаты укомплектовали бытовой техникой и современным медицинским оборудованием. Установили специальные кровати, тумбочки, холодильники и телевизоры.


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Подарок преподнесли представители Белорусского фонда мира и крупной торговой сети. В лечебно-реабилитационном учреждении - более 60 детей, 16 из которых нуждаются в...
 
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