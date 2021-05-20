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Командование ВВС сообщило о первых результатах расшифровки бортовых самописцев Як-130

20.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Срочная новость пришла только что. Чуть более минуты было у летчиков для принятия решения. Командование ВВС сообщило о первых результатах расшифровки бортовых самописцев Як-130. Аварийная ситуация произошла в горизонтальном полете над аэродромом. Была команда катапультироваться, но когда летчики поняли, что самолет уходит в город на жилые кварталы, приняли решение до последнего выводить борт.

Сегодня опубликовали и видео катастрофы: момент крушения самолета запечатлел авторегистратор. Трагедия произошла в считанные секунды.

Напомним, накануне над городом потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Его экипаж - майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко - до последнего боролись с техникой, которая дала сбой, чтобы самолет не упал на дома. Пикирующую машину удалось отвести от жилых массивов, тем самым избежать многочисленных жертв ценой собственной жизни.

В Барановичах отменены запланированные праздничные мероприятия. Белорусы скорбят вместе с родными и близкими летчиков. Завтра в Лиде с 9 до 11 на базе штурмовой авиабазы запланировано прощание с погибшими. Майора Андрея Ничипорчика похоронят в Лиде, лейтенанта Никиту Куконенко - в Полоцке.


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Срочная новость пришла только что. Чуть более минуты было у летчиков для принятия решения. Командование ВВС сообщило о первых результатах расшифровки бортовых...
 
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