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Пуск второго энергоблока БелАЭС планируется осенью

20.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пуск второго энергоблока БелАЭС планируется осенью 

Готовность второго энергоблока БелАЭС - 85 %, его физический пуск планируется осенью. Это заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время молодежного атомного форума. На БелАЭС уже произведено около 2,3 млрд кВт/часов, что сопоставимо с годовым потреблением населения двух областей. Министр добавил, что к концу пятилетки планируют выйти на 44 млрд кВт/часов электропотребления в целом по стране.

Добавим, что сегодня в Минске проходит молодежный форум PRO-Atom. Среди задач мероприятия - привлечение кадров для атомной энергетики, взаимодействие вузов с БелАЭС и трудоустройство выпускников профильных специальностей.

 
Теги: Минск
 
 
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Пуск второго энергоблока БелАЭС планируется осенью  Готовность второго энергоблока БелАЭС - 85 %, его физический пуск планируется осенью. Это заявил министр...
 
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