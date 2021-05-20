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Пуск второго энергоблока БелАЭС планируется осенью
20.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПуск второго энергоблока БелАЭС планируется осенью
Готовность второго энергоблока БелАЭС - 85 %, его физический пуск планируется осенью. Это заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время молодежного атомного форума. На БелАЭС уже произведено около 2,3 млрд кВт/часов, что сопоставимо с годовым потреблением населения двух областей. Министр добавил, что к концу пятилетки планируют выйти на 44 млрд кВт/часов электропотребления в целом по стране.
Добавим, что сегодня в Минске проходит
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Пуск второго энергоблока БелАЭС планируется осенью Готовность второго энергоблока БелАЭС - 85 %, его физический пуск планируется осенью. Это заявил министр...
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