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Сослуживцы погибших в Барановичах пилотов вспоминают их как верных друзей и настоящих профессионалов

20.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня опубликовали видео катастрофы в Барановичах: момент крушения самолета запечатлел авторегистратор. Трагедия произошла в считанные секунды - оба пилота погибли.

Напомним, накануне над городом потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Его экипаж - майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко - до последнего боролись с техникой, которая дала сбой, чтобы самолет не упал на дома. Пикирующую машину удалось отвести от жилых массивов, тем самым избежать многочисленных жертв ценой собственной жизни. Вот они - наши современные Карваты, которые понимали: трагедия могла быть весьма разрушительной. Сослуживцы пилотов вспоминают их как верных друзей и настоящих профессионалов.

Владимир Карев, командир звена учебно-боевой авиационной эскадрильи: "Андрея Ничипорчика я знал с детства, потому что наши родители – сослуживцы, и мы в одном гарнизоне росли. Я его знал как всегда веселого, всегда в хорошем настроении. По счастливой случайности, я как раз выпустился и попал к нему в звено. Он для меня на период обучения был и отцом, и братом, и другом".

Дмитрий Сижук, штурман учебно-боевой авиационной эскадрильи: "Никогда не подготовишься к смерти близкого человека. Ведь в эскадрилье нас не так много, и служим мы, сидим в одном классе, готовимся, летаем вместе. Когда из этого сложного механизма выпадает шестеренка - это сказывается на всем коллективе".

В Барановичах отменены запланированные праздничные мероприятия. Белорусы скорбят вместе с родными и близкими летчиков. Завтра в Лиде с 9 до 11 на базе штурмовой авиабазы запланировано прощание с погибшими. Майора Андрея Ничипорчика похоронят в Лиде, лейтенанта Никиту Куконенко - в Полоцке.


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Сегодня опубликовали видео катастрофы в Барановичах: момент крушения самолета запечатлел авторегистратор. Трагедия произошла в считанные секунды - оба пилота...
 
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