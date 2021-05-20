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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сослуживцы погибших в Барановичах пилотов вспоминают их как верных друзей и настоящих профессионалов Сегодня опубликовали видео катастрофы в Барановичах: момент крушения самолета запечатлел авторегистратор. Трагедия произошла в считанные секунды - оба пилота...

Сегодня опубликовали видео катастрофы в Барановичах: момент крушения самолета запечатлел авторегистратор. Трагедия произошла в считанные секунды - оба пилота погибли.Напомним, накануне над городом потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Его экипаж - майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко - до последнего боролись с техникой, которая дала сбой, чтобы самолет не упал на дома. Пикирующую машину удалось отвести от жилых массивов, тем самым избежать многочисленных жертв ценой собственной жизни. Вот они - наши современные Карваты, которые понимали: трагедия могла быть весьма разрушительной. Сослуживцы пилотов вспоминают их как верных друзей и настоящих профессионалов.В Барановичах отменены запланированные праздничные мероприятия. Белорусы скорбят вместе с родными и близкими летчиков. Завтра в Лиде с 9 до 11 на базе штурмовой авиабазы запланировано прощание с погибшими. Майора Андрея Ничипорчика похоронят в Лиде, лейтенанта Никиту Куконенко - в Полоцке.