|
Сослуживцы погибших в Барановичах пилотов вспоминают их как верных друзей и настоящих профессионалов
20.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня опубликовали видео катастрофы в Барановичах: момент крушения самолета запечатлел авторегистратор. Трагедия произошла в считанные секунды - оба пилота погибли.
Напомним, накануне над городом потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Его экипаж - майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко - до последнего боролись с техникой, которая дала сбой, чтобы самолет не упал на дома. Пикирующую машину удалось отвести от жилых массивов, тем самым избежать многочисленных жертв ценой собственной жизни. Вот они - наши современные Карваты, которые понимали: трагедия могла быть весьма разрушительной. Сослуживцы пилотов вспоминают их как верных друзей и настоящих профессионалов.
Владимир Карев, командир звена учебно-боевой авиационной эскадрильи: "Андрея Ничипорчика я знал с детства, потому что наши родители – сослуживцы, и мы в одном гарнизоне росли. Я его знал как всегда веселого, всегда в хорошем настроении. По счастливой случайности, я как раз выпустился и попал к нему в звено. Он для меня на период обучения был и отцом, и братом, и другом".
Дмитрий Сижук, штурман учебно-боевой авиационной эскадрильи: "Никогда не подготовишься к смерти близкого человека. Ведь в эскадрилье нас не так много, и служим мы, сидим в одном классе, готовимся, летаем вместе. Когда из этого сложного механизма выпадает шестеренка - это сказывается на всем коллективе".
В Барановичах отменены запланированные праздничные мероприятия. Белорусы скорбят вместе с родными и близкими летчиков. Завтра в Лиде с 9 до 11 на базе штурмовой авиабазы запланировано прощание с погибшими. Майора Андрея Ничипорчика похоронят в Лиде, лейтенанта Никиту Куконенко - в Полоцке.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сослуживцы погибших в Барановичах пилотов вспоминают их как верных друзей и настоящих профессионалов
Сегодня опубликовали видео катастрофы в Барановичах: момент крушения самолета запечатлел авторегистратор. Трагедия произошла в считанные секунды - оба пилота...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)