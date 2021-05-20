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МИД Беларуси приглашает присоединиться к конференции по межрегиональной интеграции
20.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня состоится конференция по межрегиональной интеграции. Встречу организовали Беларусь, Барбадос и Конференция ООН по торговле и развитию. Виртуальным участником может стать каждый - достаточно зайти на канал МИД Беларуси в YouTube, где будет вестись прямая трансляция встречи. Начало в 14:30. Основная тема актуальна как никогда: развитие сотрудничества между регионами мира позволит снизить межгосударственную конфронтацию, избежать появления новых разделительных линий и применения нелегитимных односторонних мер. Региональные союзы смогут обмениваться опытом по решению актуальных экономических и социальных проблем. Диалог в этой области послужит выполнению Целей устойчивого развития и повышению всеобщего благосостояния. Как сообщили в МИД, на инициативу уже откликнулись со всех концов земного шара.
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Сегодня состоится конференция по межрегиональной интеграции. Встречу организовали Беларусь, Барбадос и Конференция ООН по торговле и развитию. Виртуальным...
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