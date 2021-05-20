Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МИД Беларуси приглашает присоединиться к конференции по межрегиональной интеграции Сегодня состоится конференция по межрегиональной интеграции. Встречу организовали Беларусь, Барбадос и Конференция ООН по торговле и развитию. Виртуальным...

Сегодня состоится конференция по межрегиональной интеграции. Встречу организовали Беларусь, Барбадос и Конференция ООН по торговле и развитию. Виртуальным участником может стать каждый - достаточно зайти на канал МИД Беларуси в YouTube, где будет вестись прямая трансляция встречи. Начало в 14:30. Основная тема актуальна как никогда: развитие сотрудничества между регионами мира позволит снизить межгосударственную конфронтацию, избежать появления новых разделительных линий и применения нелегитимных односторонних мер. Региональные союзы смогут обмениваться опытом по решению актуальных экономических и социальных проблем. Диалог в этой области послужит выполнению Целей устойчивого развития и повышению всеобщего благосостояния. Как сообщили в МИД, на инициативу уже откликнулись со всех концов земного шара.