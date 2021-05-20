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Венедиктов: Газпром не будет покупать гособлигации Беларуси до освобождения Бабарико
20.05.2021 17:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Газпромбанк не будет приобретать белорусские гособлигации, если экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико не будет освобожден. Об этом Венедиктов
13 мая Александр Лукашенко
В указе предусматривается, что при необходимости в эмиссионных документах будет предусматриваться отказ Беларуси от иммунитета.
Алексей Венедиктов является главным редактором радиостанции «Эхо Москвы», которой на 66% владеет «Газпром-Медиа Холдинг».
Сегодня Венедиктов в своем телеграм-канале написал следующее:
«Газпромбанк не будет покупать белорусские гособлигации на Московской бирже до освобождения экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.
Таким образом, без участия Газпрома подобное заимствование на российском рынке становится практически нереальным.
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Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Газпромбанк не будет приобретать белорусские гособлигации, если экс-глава...
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