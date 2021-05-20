Венедиктов: Газпром не будет покупать гособлигации Беларуси до освобождения Бабарико

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Газпромбанк не будет приобретать белорусские гособлигации, если экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико не будет освобожден. Об этом Венедиктов написал в своем телеграм-канале.

13 мая Александр Лукашенко подписал указ, в котором говорится, что Беларусь планирует разместить в России облигации на 100 млрд российских рублей (более 1 млрд долларов по текущему курсу) со сроком обращения не менее 1092 дней.

В указе предусматривается, что при необходимости в эмиссионных документах будет предусматриваться отказ Беларуси от иммунитета.

Алексей Венедиктов является главным редактором радиостанции «Эхо Москвы», которой на 66% владеет «Газпром-Медиа Холдинг».

Сегодня Венедиктов в своем телеграм-канале написал следующее:

«Газпромбанк не будет покупать белорусские гособлигации на Московской бирже до освобождения экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

И другим не посоветует».

Таким образом, без участия Газпрома подобное заимствование на российском рынке становится практически нереальным.