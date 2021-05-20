"Светлый парень, душа компании": друзья о погибшем в Барановичах пилоте

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 20 мая – Sputnik, Инна Гришук. Жители Лиды второй день обсуждают гибель двух пилотов, которые разбились во время крушения самолета в Барановичах.

Один из погибших летчиков – Андрей Ничипорчик – учился и работал в Лиде, поэтому многие в городе восприняли новость как личную трагедию. Журналистка Sputnik Инна Гришук побывала в Лиде и пообщалась с друзьями, учителями и соседями погибшего пилота. Многие вспоминают летчика со слезами на глазах и до сих пор не могут поверить в случившееся.

Школьных снимков почти не осталось

"Говорю с вами, а перед глазами Андрюша, который сидит вот здесь, на табуретке в моей кухне, рассказывает, как у него дела в Военной академии, советуется, какие конкурсы провести на мероприятии для курсантов. Этот выпуск 2005 года, когда оканчивал школу Андрей, был особенный. Ребята потом еще долго скучали по школе, продолжали, как и в школьные годы, приходить ко мне в гости", – рассказывает, еле сдерживая слезы, классный руководитель Андрея Ничипорчика Антонина Котова.

И расстраивается, что с тех школьных лет практически не осталось фотографий. В ее памятных альбомах – всего несколько снимков с прощального звонка с 11 "А".

© Sputnik Инна Гришук Класс, где учился Андрей был очень дружный, но ребята не любили фотографироваться, поэтому фото почти нет, говорит классный руководитель Андрея Ничипорчика Антонина Котова

"Вот Андрей с двумя лучшими друзьями Максимом Рашидовым и Сергеем Аникушкиным. С Максимом они сидели за одной партой. Андрей всегда был очень активным, общительным, всегда улыбался и если обещал что-то сделать, то выполнял это в самом лучшем виде. Очень хорошо помню его одиннадцатиклассником, у него уже тогда были взрослые взгляды на жизнь, он стремился быть в числе первых и в учебе, и в школьной жизни. Сегодня позвонила учитель из нашей школы, говорит, плохая новость о нашем Андрее. Я не могла ей поверить. До сих пор не могу", – добавляет учительница.

Очень тяжело восприняли весть о гибели парня и другие его учителя, вышедшие на пенсию. Когда Антонина Николаевна позвонила учительнице, которая вела у Андрея географию, та плакала навзрыд. Бывший директор школы тоже вспомнил парня и был очень расстроен. Антонина Николаевна хорошо знает родителей погибшего пилота. Говорит, что это очень интеллигентная и положительная во всех отношениях семья. Отец – военный летчик, мама – учительница в начальной школе.

"Какое-то время после Военной академии Андрюша жил в другом районе. Через маму всегда передавал мне привет. Мама рассказывала, как у него дела. Когда переехал в наш "Южный" военный городок, я часто встречала его на пробежках. Он шутил, что нужно держать себя в хорошей форме, не набирать вес", – вспоминает Антонина Николаевна.

Вспоминает, что у них в семье Андрей был как пример для ее собственного внука, который тоже мечтал стать летчиком, правда, у него не сложилось связать жизнь с небом – не прошел медицинскую комиссию.

Андрей Ничипорчик с детства говорил: "Я буду летать"

Лучший друг Андрея Ничипорчика Максим Рашидов согласился встретиться с журналистом не сразу. Близкие рассказывали, что он не смог сдержать слез, когда узнал о трагедии. Максим и еще один хороший друг погибшего пилота Александр встретились, чтобы договориться, когда навестить родителей и жену Андрея.

© Photo : Фото из школьного альбома У Андрея Ничипорчика еще в школе были взрослые взгляды на жизнь, говорит педагог.

"Андрей пришел в нашу девятую школу в третьем классе. Он сразу же стал одним из лучших учеников. Знаете, он был талантлив во всем, все у него получалось очень легко. Восхищал весь класс знанием английского, выступал за школу в спортивных соревнованиях, у него очень много спортивных наград. Учителя советовали ему поступать в иняз. Но он с детства всегда говорил, что будет летать, как его папа. И шел к этой цели – стать летчиком", – говорит Максим, добавляя, что Андрей также успешно окончил и Военную академию, был одним из лучших курсантов.

Ребята дружили больше 20 лет. Максим был свидетелем на свадьбе у Андрея, Андрей крестил одного из детей Максима. В последние годы общение чаще было по телефону, также мужчины, ставшие к этому времени многодетными отцами, часто встречались на детской площадке, когда гуляли с детьми. В последний раз они созванивались накануне гибели пилота. Максим добавляет, что Андрей всегда был готов прийти на помощь, был настоящим другом, прекрасным человеком.

Трагический выбор – спасти людей или себя

"Еще в школе у нас была большая дружная компания, Андрей с тех пор был душой компании, что-то придумывал, всех заводил, подбадривал. Чем больше вспоминаешь, тем тяжелее становится. Будет ли его не хватать? Считайте, что кусок моей души и кусок души Максима взяли и отрезали", – добавляет друг Андрея Александр.

Друзья погибшего пилота, рассуждая об обстоятельствах крушения, предположили, что перед Андреем, скорее всего, встал трагический выбор – упасть в жилой зоне и выжить или отвести самолет и погибнуть.

"У него такой характер, военное воспитание. Он не мог поступить иначе. Ему дали команду на катапультирование. Но он как командир борта принял решение на увод самолета и катапультироваться начал только когда убедился, что нет опасности для других людей", – предположил Александр.

Друзья добавили, что они собираются пойти к семье Андрея и сказать слова соболезнования. На похороны хотят приехать и другие бывшие одноклассники, которые живут в других городах.

"Если честно, страшно звонить жене. Для нее, родителей это большая утрата. Знаю, как больно нам, друзьям, а их боль в сотню раз сильнее. Я не знаю, какие слова им сказать", – поделился Максим.

Отец погибшего пилота: "Это неправильно – хоронить детей"

У погибшего пилота остались жена и трое маленьких детей. Старшему сыну шесть, он готовится пойти в школу, дочери четыре, самому младшему сыну – всего полтора года. Последние несколько лет Андрей с семьей жил в микрорайоне рядом с авиабазой – новый "Южный" или "Потсдам", где они купили квартиру.

© Sputnik Инна Гришук Район новый "Южный", в котором жил Андрей. Здесь только две улицы – Летная и Заречная

Близкие погибшего пилота пока не готовы к общению с журналистами. Его отец Владимир Ничипорчик сказал журналисту Sputnik, что сейчас семья в тяжелом эмоциональном состоянии:

"Что может отец сказать о погибшем сыне? Гибель – это неправильно. Правильно, когда дети хоронят своих родителей, а не наоборот".

Соседка: каким он был счастливым, когда родился третий ребенок

Соседи и знакомые вспоминают погибшего пилота как прекрасного семьянина, как человека, который очень любил свою работу, свою жизнь, с уважением и вниманием относился ко всем.

"Я часто видела его на прогулках с детьми, в нашем магазине. Он всегда был внимательным – поздоровается, спросит, как дела. В школе я преподавала в классе Андрея дополнительный курс по техническому переводу, уже тогда он был очень активный, быстрый, очень позитивный парень. Его помнят все учителя", – поделилась учитель английского языка СШ №9 Лиды Татьяна Подвойская.

Учительница биологии Татьяна Бордачева также помнит Андрея еще школьником. Говорит, уговаривала его выбрать биологическое направление. Вспоминает подарок парня – альбом с фотографиями известных ученых по биологии, который он нашел на чердаке у бабушки и решил отдать учительнице. Недавно они стали еще и соседями, стали видеться чаще.

"Андрей очень открытый и светлый человек. Со школьных лет я не помню его без улыбки на лице, дружелюбный, очень общительный. Всегда расскажет, как у него дела, поделится новостями из жизни, пошутит, всегда с вниманием, с уважением, предложит поднести сумки из магазина. В прошлом году на Рождество встретила его в церкви, он такой счастливый, подошел и сказал: "Татьяна Ивановна, у меня такая хорошая новость, сын 31 декабря родился", – вспоминает педагог.

Готовились выступать на дне города

Во дворе дома, где жил Андрей, многие знают о трагедии и пересказывают услышанное в новостях. Жительница микрорайона говорит, что пилоты должны были выступать на празднике города, готовили воздушное шоу. Она слышала, как утром несколько самолетов покинули местную авиабазу.

"В Барановичах они проводили репетицию, готовились к выступлению. Что-то пошло не так, очень жаль погибших ребят", – отмечает женщина.

Жена военного летчика Татьяна Белослудцева, которая вышла на детскую площадку, призналась:

"Очень тяжелая новость, он мне по возрасту, как сын, учился в параллельном классе с дочкой. Красавец, умница, всегда отзывался помочь. Часто встречала его во время пробежек в нашем районе, в бассейне, общались с ним и с его женой на детской площадке. Жена его Настя – очень стойкая женщина, умная, образованная. Он часто бывал в командировках, поездках, она в это время оставалась с маленькими детьми", – отмечает она.

© Sputnik Инна Гришук Соседи и знакомые вспоминают погибшего пилота как прекрасного семьянина и человека, который очень любил свою работу

Татьяна Белослудцева также говорит с надорванным от слез голосом, погибшего пилота она называет настоящим героем.

"Там и дома, и нефтебаза рядом. Он отвел самолет именно в то место, где не может быть жертв. Это героический поступок. Андрей был пилотом высокого класса, очень опытный летчик, принес себя в жертву, чтобы спасти других людей", – добавляет собеседница.

Она не берется рассуждать о причинах случившегося до того, как станут известны результаты экспертизы, но уверена: летчики местной базы должны летать на более современных машинах. Об этом же говорят и люди во дворе по соседству.

"Як-130 – это старая техника, неудивительно, что там могло что-то отказать. Ведь когда они вылетали из Лиды в Барановичи, в самолете было все хорошо", – обсуждают причины случившегося соседи на лавочке у дома.

И вспоминают другие случаи, когда машины отказывали, но обходилось без жертв. Другие добавляют, что причиной трагедии могла стать и слишком низкая высота, на которой выполнялись воздушные трюки.

Священник: родные в шоковом состоянии

Настоятель храма Александра Невского Ростислав Лемачко первым навестил семью погибшего летчика буквально в первые часы после трагедии. Вспоминает, что Андрей Ничипорчик крестил в храме детей, приходил на службу по праздникам, водил детей в воскресную школу, а его родители активно участвуют в жизни прихода.

"У семьи шоковое состояние, женщины плачут, у всех в душе много вопросов – почему так произошло. Я не говорил семье что-то особенное. Почему так случилось, знает только Бог. В авиацию люди приходят, чтобы исполнить свои мечты. Андрей был действительно хорошим летчиком. Но в любой профессии есть свои риски. Как священник хотел поддержать, утешить родных, сказать, что у них всегда будет духовная поддержка в нашем храме. Я попросил наших прихожан молиться за родителей, за всю семью погибшего. Мой опыт показывает, что такая молитва всегда помогает", – поделился священник.

© Photo : из личного архива Ростислава Лемачко Андрей Ничипорчик крестил в храме детей, приходил на службу по праздникам, водил детей в воскресную школу, рассказывает настоятель храма Александра Невского Ростислав Лемачко

Сейчас многие жители микрорайона интересуются у священника, когда будет отпевание, чтобы прийти в это время в храм. Отец Ростислав объяснил, что всеми вопросами погребения будет заниматься летная база.

"Родителям хотелось бы, чтобы отпевание было в храме. Храм маленький, но мы можем при хорошей погоде организовать молебен возле церкви. Но мы ничего не знаем. Возможно, все пройдет на территории штаба. Когда хоронили погибшего десять лет назад пилота-штурмовика Николая Гриднева (разбился на Су-25 в Новогрудском районе в 2012 году – Sputnik), церемония прощания и отпевания проходила в здании штаба", – отметил священник.

Все жители военного городка, знакомые, учителя, соседи и друзья говорили, что глубоко скорбят и просят выразить семье Андрея Ничипорчика искренние соболезнования.

Трагедия в Барановичах

Самолет Як-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в среду днем в Барановичах. Экипаж в составе командира звена учебно-боевой эскадрильи майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко – пилота звена учебно-боевой эскадрильи, выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого заметил техническую неисправность. Летчики пытались отвести машину от жилых домов, после чего катапультировались, но, к сожалению, погибли.

Соболезнования семьям погибших летчиков выразил Александр Лукашенко. В Барановичах отменили городской праздник. По факту крушения самолета СК возбудил уголовное дело.

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