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II Китайско-белорусский молодежный конкурс научных проектов открылся в технопарке БНТУ "Политехник"

20.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Китайско-белорусский молодежный конкурс научно-исследовательских проектов открылся в технопарке БНТУ "Политехник". Около 300 участников - студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые - представили инновационные проекты по направлениям IT, материалы и химические продукты, экология, медицина, образовательные технологии. Наибольшее число презентаций по техническим дисциплинам - 66 %. На втором месте гуманитарные науки, далее медицина и фармация. Сотрудничество с Китаем развивается динамично. За последние 5 лет количество белорусско-китайских проектов увеличилось более чем наполовину.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси: Молодежь предлагает новые проекты, есть возможность заявить, получить экспертную оценку, поддержку и потом реализовывать соответствующие проекты к в технопарке "Политехник". Также у нас есть технопарк в Чанчуне совместный в Китае. В "Великом камне" мы создали совместный центр инновационного развития и коммерциализаций технологий.

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси: У нас есть и многочисленные подписанные соглашения между научными учреждениями наших двух стран. Именно на этой основе мы создали многочисленные лаборатории в таких областях, как оптические, электронные, лазерные, плазменные и в других областях.

Победителей конкурса наградят призами от посольства Китая в Беларуси. Лучшие проекты получат и финансовую поддержку.


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Теги: Минск
 
 
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Китайско-белорусский молодежный конкурс научно-исследовательских проектов открылся в технопарке БНТУ "Политехник". Около 300 участников - студенты, магистранты,...
 
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