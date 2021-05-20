В Минске завершился первый день предкастингов проекта X-Factor Belarus

Источник материала: БT

Событие, которого ждали целый год: популярный вокальный проект X-Factor Belarus - в Минске и подводит итоги первого дня живых прослушиваний.

Пройти творческий экзамен в столице пожелали почти полторы тысячи человек разных возрастов, профессий и музыкальных предпочтений. Из-за большого числа заявок столичный предкастинг превратили в настоящий 9-дневный марафон. Сегодня потенциальных участников проекта оценивали солисты Национального академического концертного оркестра под управлением Михаила Финберга: Наталья Тамело, Руслан Мусвидас и Галина Навроцкая. Претенденты на участие в проекте исполняют композиции как на русском и белорусском, так и на иностранных языках без музыкального сопровождения.

И пока шли прослушивания первого дня, подписчики аккаунта X-Factor Belarus в "Инстаграм" строили догадки, кто же станет наставниками проекта. Имена троих уже известны: это музыкальный критик, журналист, теле- и радиоведущий Сергей Соседов, певец Руслан Алехно и рэпер Серега - Сергей Пархоменко.

Кто еще станет звездным коучем, узнаем совсем скоро - менее часа остается до оглашения имени еще одного наставника шоу. Следите за обновлениями ленты в Инстаграм-аккаунте X-Factor Belarus, а также на официальном Телеграм-канале ATN NEWS . Резюме первого дня прослушиваний в Минске, а также эксклюзивные интервью тренеров - сегодня вечером в "Панораме" .





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