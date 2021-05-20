ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске завершился первый день предкастингов проекта X-Factor Belarus

20.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Событие, которого ждали целый год: популярный вокальный проект X-Factor Belarus - в Минске и подводит итоги первого дня живых прослушиваний.

Пройти творческий экзамен в столице пожелали почти полторы тысячи человек разных возрастов, профессий и музыкальных предпочтений. Из-за большого числа заявок столичный предкастинг превратили в настоящий 9-дневный марафон. Сегодня потенциальных участников проекта оценивали солисты Национального академического концертного оркестра под управлением Михаила Финберга: Наталья Тамело, Руслан Мусвидас и Галина Навроцкая. Претенденты на участие в проекте исполняют композиции как на русском и белорусском, так и на иностранных языках без музыкального сопровождения.

И пока шли прослушивания первого дня, подписчики аккаунта X-Factor Belarus в "Инстаграм" строили догадки, кто же станет наставниками проекта. Имена троих уже известны: это музыкальный критик, журналист, теле- и радиоведущий Сергей Соседов, певец Руслан Алехно и рэпер Серега - Сергей Пархоменко.

Кто еще станет звездным коучем, узнаем совсем скоро - менее часа остается до оглашения имени еще одного наставника шоу. Следите за обновлениями ленты в Инстаграм-аккаунте X-Factor Belarus, а также на официальном Телеграм-канале ATN NEWS. Резюме первого дня прослушиваний в Минске, а также эксклюзивные интервью тренеров - сегодня вечером в "Панораме".


Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Событие, которого ждали целый год: популярный вокальный проект X-Factor Belarus - в Минске и подводит итоги первого дня живых прослушиваний. Пройти творческий экзамен...
 
Новости дня
Новости общества
 
МВД продолжает устанавливать тех, кто подрывает конституционный строй и разжигает в Сети социальную вражду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by