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В Минске завершился первый день предкастингов проекта X-Factor Belarus
20.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Событие, которого ждали целый год: популярный вокальный проект X-Factor Belarus - в Минске и подводит итоги первого дня живых прослушиваний.
Пройти творческий экзамен в столице пожелали почти полторы тысячи человек разных возрастов, профессий и музыкальных предпочтений. Из-за большого числа заявок столичный предкастинг превратили в настоящий 9-дневный марафон. Сегодня потенциальных участников проекта оценивали солисты Национального академического концертного оркестра под управлением Михаила Финберга: Наталья Тамело, Руслан Мусвидас и Галина Навроцкая. Претенденты на участие в проекте исполняют композиции как на русском и белорусском, так и на иностранных языках без музыкального сопровождения.
И пока шли прослушивания первого дня, подписчики аккаунта X-Factor Belarus в
Кто еще станет звездным коучем, узнаем совсем скоро - менее часа остается до оглашения имени еще одного наставника шоу. Следите за обновлениями ленты в Инстаграм-аккаунте X-Factor Belarus, а также на официальном Телеграм-канале
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Событие, которого ждали целый год: популярный вокальный проект X-Factor Belarus - в Минске и подводит итоги первого дня живых прослушиваний. Пройти творческий экзамен...
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