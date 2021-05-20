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МВД продолжает устанавливать тех, кто подрывает конституционный строй и разжигает в Сети социальную вражду

20.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

МВД продолжает мониторинг интернет-пространства, устанавливая каждого, кто подрывает конституционный строй и разжигает в Сети социальную вражду. И как сообщается, возбуждено дело в отношении жителя Бреста. Он задержан. Минувшей зимой мужчина демонстрировал изображения со свастикой участникам виртуального сообщества, где пропагандируются идеи радикального национализма.

В социальной сети он негативно высказывался о милиционерах и призывал к насилию. Такие экстремистские взгляды не остались без внимания подразделения по борьбе с оргпреступностью.

Александр Лаврукович, начальник Брестского управления ГУБОПиК МВД Беларуси: По месту жительства горожанина была обнаружена протестная атрибутика (бчб-повязки, флаг и полотно), сам он заявил о неоднократном участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Суд Московского района Бреста оштрафовал правонарушителя на 290 рублей за публичное демонстрирование нацистской символики, а следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за разжигание социальной вражды.

Судя по комментарию, задержанный знает, какая символика является запрещенной, какие последствия влекут за собой такие действия. Жителю Бреста также вынесено официальное предупреждение в соответствии с законом о противодействии экстремизму.

Пополнился список ресурсов, признанных экстремистскими

Появилась информация о пополнении списка ресурсов, признанных экстремистскими. Это телеграм и YouTube-каналы "НАШ ДОМ", "Игорь Макар | Официальный канал" и "НАШ ДОМ ТВ". Основанием для решения суда стали материалы ГУБОП. В своих видеороликах и постах авторы призывали к участию в массовых беспорядках, к захвату власти и разжиганию социальной вражды. Теперь за репост информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.


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Теги: Брест
 
 
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МВД продолжает мониторинг интернет-пространства, устанавливая каждого, кто подрывает конституционный строй и разжигает в Сети социальную вражду. И как...
 
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