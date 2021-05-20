Беларусью совместно с партнерами из Барбадоса и секретариата ЮНКТАД была проведена международная онлайн-конференция

Источник материала: БT

Запуск нового многостороннего процесса на глобальном уровне: Беларусь совместно с партнерами из Барбадоса и секретариата ЮНКТАД организовала онлайн-конференцию высокого уровня "Использование межрегиональной интеграции для достижения Целей устойчивого развития". По словам главы МИД Владимира Макея, инициатива направлена на усиление взаимодействия между регионами планеты и станет площадкой для сотрудничества между интеграционными объединениями.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: В течение многих лет Беларусь продвигает инициативу "интеграции интеграций", которая нацелена на установление устойчивых контактов и диалога, обмен наилучшими практиками по взаимодействию между различными интеграционными группами. Так, в 2016 году в Минске состоялась конференция высокого уровня, заложившая основы в Европейском регионе для экономической интеграции и устойчивого развития до 2030 года. Сейчас наша цель - вывести эту инициативу с регионального на глобальный уровень.

Лейтмотив широкого диалога: отказаться от вредоносной конкуренции и избегать возникновения новых разделительных линий в мире. Отметим, на белорусскую инициативу откликнулись со всех концов земного шара, в том числе руководства практически всех интеграционных объединений и основных экономических и инвестиционных организаций системы ООН.





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