В Барановичах оперативно устраняют последствия крушения военного самолета

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Место падения самолета в Барановичах все еще оцеплено. Поскольку в результате крушения были частично повреждены фасады, кровля, окна и заборы нескольких многоквартирных и частных домов, к устранению повреждений сразу же подключились работники коммунальных служб. Местные власти оперативно отреагировали - обошли все дома вокруг. Было задействовано около полусотни человек. Работы шли весь день и ночью. Позже начнут восстановление и благоустройство прилегающей территории.

Дмитрий Тихно, зампредседателя Барановичского горисполкома: Каких-то таких чрезвычайных вопросов по отселению людей не было, хотя уже было готово и горячее питание, готовы были в гостинице места для отселения, но меры коммунальными службами по восстановлению поврежденных элементов окон, кровли, вентканалов, фасадов зданий оперативно были приняты, работали круглосуточно. Сегодня восстановлено газоснабжение. Обеспечены люди всеми необходимыми коммуникациями, энергоснабжением, восстановлено практически все остекление, которое было выбито.

Жители города несут цветы к месту гибели летчиков. В церкви святых Жен-Мироносиц размещены их фотографии, прошла панихида. Белорусы скорбят вместе с родными и близкими пилотов. Жители города выражают благодарность за спасенные жизни, равнодушными не остался никто. Барановичи прощаются с погибшими летчиками.





Минута молчания, оркестр и рота почетного караула. На аэродроме коллеги-авиаторы и родственники погибших. Тела доставит в Лиду специальный рейс Ан-26. А завтра в Лиде с 9:00 до 11:00 на базе штурмовой авиабазы запланировано прощание. Майора Андрея Ничипорчика похоронят в Лиде, лейтенанта Никиту Куконенко - в Полоцке.





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