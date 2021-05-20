|
В столице на улице Калинина столкнулись легковая "ауди" и мотоцикл БМВ
20.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Еще одна авария в столице. Легковая "ауди" и мотоцикл БМВ столкнулись накануне вечером на улице Калинина. От удара байк отбросило на припаркованный автомобиль "шкода", тот совершил наезд на стоявший "ниссан". По факту ДТП проводится дополнительная проверка. В результате инцидента транспортные средства получили повреждения. Водитель мотоцикла после осмотра бригадой скорой помощи от госпитализации отказался.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще одна авария в столице. Легковая "ауди" и мотоцикл БМВ столкнулись накануне вечером на улице Калинина. От удара байк отбросило на припаркованный автомобиль...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)