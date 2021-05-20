Источник материала: БT

Еще одна авария в столице. Легковая "ауди" и мотоцикл БМВ столкнулись накануне вечером на улице Калинина. От удара байк отбросило на припаркованный автомобиль "шкода", тот совершил наезд на стоявший "ниссан". По факту ДТП проводится дополнительная проверка. В результате инцидента транспортные средства получили повреждения. Водитель мотоцикла после осмотра бригадой скорой помощи от госпитализации отказался.





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