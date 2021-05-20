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Озвучены подробности авиакатастрофы в Барановичах

20.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пилоты не катапультировались, а оставались в кабине до самого падения. Сегодня озвучены подробности авиакатастрофы в Барановичах, где разбился военный Як-130. Аварийная ситуация произошла в горизонтальном полете над аэродромом. Была команда покинуть борт, но летчики до конца делали все возможное, чтобы увести неуправляемую машину от жилых домов. Лейтенанта Никиту Куконенко выбросило из кабины от удара о землю. Эту информацию озвучили сегодня на самом высоком уровне. Стали известны и другие данные с черных ящиков. В ходе учебного полета у самолета практически мгновенно друг за другом отказали различные уровни системы управления. Тем не менее пилоты выполнили свой долг и повели себя как настоящие герои. Борт рухнул на единственный свободный участок земли в этом районе.

Инцидент произошел недалеко от военного аэродрома в Барановичах. Причины крушения военного самолета Як-130 выясняют специалисты. СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил проведения полетов или подготовки к ним, повлекшее гибель людей". Оба летчика погибли. Полет выполняли  командир звена майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. Других жертв и разрушений нет. Власти выразили соболезнование и заявили, что семьям погибших будет оказана помощь.


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Теги: Минск
 
 
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Пилоты не катапультировались, а оставались в кабине до самого падения. Сегодня озвучены подробности авиакатастрофы в Барановичах, где разбился военный Як-130....
 
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