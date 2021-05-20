Обзор чрезвычайных происшествий

Источник материала: БT

Пьяная ссора на воде едва не закончилась трагедией

На Западной Двине перевернулась лодка, в которой были люди. Сообщение об этом сотрудники МЧС получили накануне вечером. Очевидцы объяснили, что двое мужчин и женщина плавали на лодке, но в ходе ссоры они оказались в воде. Спасатели оперативно приехали на место. Однако на поверхности уже никого не было. По версии свидетелей, мужчину и женщину унесло течением, а их компаньон сам выбрался из воды и ушел. Лодка затонула. Бойцы МЧС обследовали акваторию и вскоре заметили двоих человек на воде. Женщину и мужчину. Их вызволили из воды и доставили на берег. Объяснить, что произошло, не могли, - говорят в МЧС. С переохлаждением пострадавших доставили в больницу.





Обошлось без пострадавших на пожаре в Волковыске

Пламя вспыхнуло на одном из местных предприятий. Здание по улице Зенитчиков. В помещении стоял плотный дым, а огонь полыхал на чердаке. Оперативно спасатели ликвидировали возгорание. Сообщается, что в здании во время ЧП находились 70 человек, еще до приезда сотрудников МЧС они вышли на улицу. Известно, что работники пытались самостоятельно потушить возгорание. Стихия повредила стропильную систему и крышу. Оборудование не пострадало. Технологический процесс предприятия был приостановлен на два часа. Предполагаемая причина пожара - нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.





В Гомеле спасатели пришли на помощь 6-летней девочке

Рука ребенка застряла в пластмассовой игрушке. Чтобы освободить малышку, пришлось использовать специнструмент. Известно, что на линию 101 набрала родственница девочки. Помощь медиков, как и госпитализация, ребенку не понадобилась.





В Жлобине бойцы МЧС помогли автоледи отбуксировать автомобиль

Машина БМВ оказалась в луже. В салоне была женщина и ее годовалый ребенок. Выбраться самостоятельно они не могли.





В Гомеле на автомобиль упало большое дерево

Инцидент случился утром на улице Артиллерийской. Клен упал прямо на заднюю часть припаркованного автомобиля. Легковушка получила серьезные повреждения. Дорога была перекрыта некоторое время.





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