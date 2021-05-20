|
Студенты Университета культуры и искусств ознакомились с древним народным обрядом Венесуэлы
20.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Творческие молодые люди в столичной художественной галерее "Университет культуры" поучаствовали в мастер-классе по изготовлению традиционного латиноамериканского артефакта. Он включен во всемирный список нематериального наследия ЮНЕСКО. О чем идет речь, расскажет Наталья Бордиловская (видео).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Творческие молодые люди в столичной художественной галерее "Университет культуры" поучаствовали в мастер-классе по изготовлению традиционного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)