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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

20.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сильный дождь, порывистый ветер и гроза. Из-за ненастья синоптики на сегодня объявили оранжевый уровень опасности. Сотрудники МЧС и других аварийных служб рекомендуют без лишней необходимости не выходить из дома во время грозы. Внимание автолюбителей также обращают на условия погоды. ГАИ рекомендует при передвижении соблюдать дистанцию, не парковать транспортные средства под высокими деревьями и неустойчивыми конструкциями.

Сотрудники МЧС напоминают - во время грозы необходимо с осторожностью  пользоваться бытовыми электроприборами. Водители должны помнить, что ливневые грозы резко ухудшают видимость на дороге. 


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Сильный дождь, порывистый ветер и гроза. Из-за ненастья синоптики на сегодня объявили оранжевый уровень опасности. Сотрудники МЧС и других аварийных служб...
 
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