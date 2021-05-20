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Баскетбольный клуб "Горизонт" принимает благодарности за спортивные заслуги

20.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Признательность за спортивные заслуги. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин поздравил женский баскетбольный клуб "Горизонт" в центре экологического туризма "Станьково". Спортсменки недавно стали чемпионками Европейской женской баскетбольной лиги и 29-го чемпионата Беларуси по баскетболу. Руководство области отметило высокие заслуги команды и вручило памятные подарки и цветы. 

В неформальной обстановке  спортсменки побеседовали с руководством клуба и области, поделились впечатлениями от игр. Этот сезон для команды один из самых успешных. Впереди баскетболисток "Горизонта" и его главного тренера ждет чемпионат Европы.

Также для команды провели экскурсию по центру экологического туризма, ознакомили с природными достопримечательностями и в целом историей Дзержинского района. Такая неформальная встреча с руководством области прошла  во второй раз. Это хороший повод для обмена опытом для каждой из сторон.

Сейчас у команды ответственный период. 5 спортсменок находятся на сборах в Раубичах, где проходит подготовка национальной команды. Совсем скоро спортсменки будут бороться за победу в финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет в Страсбурге и Валенсии.


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Признательность за спортивные заслуги. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин поздравил женский баскетбольный клуб "Горизонт" в центре экологического...
 
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