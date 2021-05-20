Под Борисовом построят временный мост над рекой

Источник материала: БT

Временный мост через реку Рову построят в течение двух недель. Такое решение озвучили в Минскавтодор-центре. Новую конструкцию начнут возводить уже сегодня. Напомним, накануне в Борисовском районе на трассе Р67 обрушился мост, точнее, один из трех его пролетов длиной около 15 метров. Альтернативная переправа позволит наладить комфортное передвижение транспорта. Поврежденный мост планируют снести, а на его месте возвести новый.

Сейчас организован объезд по соседним дорогам, а это дополнительные 8 километров. Обстоятельства обрушения моста сейчас выясняют следователи.





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