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Под Борисовом построят временный мост над рекой

20.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Временный мост через реку Рову построят в течение двух недель. Такое решение озвучили в Минскавтодор-центре. Новую конструкцию начнут возводить уже сегодня. Напомним, накануне в Борисовском районе на трассе Р67 обрушился мост, точнее, один из трех его пролетов  длиной около 15 метров. Альтернативная переправа позволит наладить комфортное передвижение транспорта. Поврежденный мост планируют снести, а на его месте возвести новый. 

Сейчас организован объезд по соседним дорогам, а это дополнительные 8 километров. Обстоятельства обрушения моста сейчас выясняют следователи.


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Временный мост через реку Рову построят в течение двух недель. Такое решение озвучили в Минскавтодор-центре. Новую конструкцию начнут возводить уже сегодня....
 
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