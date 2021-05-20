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Под Борисовом построят временный мост над рекой
20.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Временный мост через реку Рову построят в течение двух недель. Такое решение озвучили в Минскавтодор-центре. Новую конструкцию начнут возводить уже сегодня. Напомним, накануне в Борисовском районе на трассе Р67 обрушился мост, точнее, один из трех его пролетов длиной около 15 метров. Альтернативная переправа позволит наладить комфортное передвижение транспорта. Поврежденный мост планируют снести, а на его месте возвести новый.
Сейчас организован объезд по соседним дорогам, а это дополнительные 8 километров. Обстоятельства обрушения моста сейчас выясняют следователи.
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Временный мост через реку Рову построят в течение двух недель. Такое решение озвучили в Минскавтодор-центре. Новую конструкцию начнут возводить уже сегодня....
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