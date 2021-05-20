В Минске прошел совместный белорусско-венесуэльский арт-проект

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Студенты Университета культуры и искусств ознакомились с древним народным обрядом Венесуэлы. Творческие молодые люди в столичной художественной галерее "Университет культуры" поучаствовали в мастер-классе по изготовлению традиционных масок танцующих дьяволов. Артефакт - важная часть национального праздника, который с XVII столетия проводят в венесуэльском городке Сан-Франциско-де-Яре накануне Пасхи. Костюмированный парад дьяволов символизирует борьбу сил добра со злом и изгнание черных духов. Этот обряд в 2012 году был включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Алехандро Силье Куэнка, художник (Венесуэла):

Во время обряда местные жители Сан-Франциско-де-Яре переодеваются в дьяволов: надевают красную накидку, колье, маску, берут в руки маракасы и в танце направляются на центральную площадь, к церкви, где проходит торжественная месса в честь Тела и Крови Христа. У входа в храм маскарадные дьяволы признают свое поражение, склоняются в знак уважения к святым дарам, а священник прощает их и благословляет.

Следующий крупный арт-проект в Беларуси Венесуэла представит ко Дню независимости своей страны - 24 июня.





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