ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фестиваль творчества детских коллективов прошел в Минске

20.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Хореографические шоу, театральные этюды и выступления юных вокалистов. В конце учебного года во Дворце Республики прошел традиционный фестиваль творчества лучших детских коллективов "Мир глазами детей". На сцене - участники ансамблей и студий учреждений дополнительного образования Минска. Номера к финальному концерту юные таланты готовили вместе с преподавателями в течение года.

Все гости могли ознакомиться с работами участников разных кружков Минского дворца детей и молодежи. Также удивляли модными показами, цирковыми номерами, огненно-световым шоу. 


Читайте также:


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хореографические шоу, театральные этюды и выступления юных вокалистов. В конце учебного года во Дворце Республики прошел традиционный фестиваль творчества...
 
Новости дня
Новости общества
 
Прогноз погоды на 21 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by