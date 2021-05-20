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Фестиваль творчества детских коллективов прошел в Минске
20.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Хореографические шоу, театральные этюды и выступления юных вокалистов. В конце учебного года во Дворце Республики прошел традиционный фестиваль творчества лучших детских коллективов "Мир глазами детей". На сцене - участники ансамблей и студий учреждений дополнительного образования Минска. Номера к финальному концерту юные таланты готовили вместе с преподавателями в течение года.
Все гости могли ознакомиться с работами участников разных кружков Минского дворца детей и молодежи. Также удивляли модными показами, цирковыми номерами, огненно-световым шоу.
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Хореографические шоу, театральные этюды и выступления юных вокалистов. В конце учебного года во Дворце Республики прошел традиционный фестиваль творчества...
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