|
Прогноз погоды на 21 мая
20.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и прохладная неустойчивая воздушная масса. В ночные часы по северо-востоку республики скажется влияние атмосферного фронта.
21 мая опасных метеорологических явлений не ожидается.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и прохладная неустойчивая воздушная масса. В ночные часы по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)