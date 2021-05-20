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Израиль и Палестина продолжают взаимные обстрелы
20.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Взаимные обстрелы продолжаются между Израилем и Палестиной. По данным израильского командования, их военными этим утром были разрушены два здания с офисами группировки ХАМАС, несколько многоствольных пусковых ракетных установок и комплексы ПВО. Обстрелу подвергся также коммерческий район Газы.
Число погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа палестинцев возросло до 230, среди жертв - несколько десятков детей и женщин. Боевики ХАМАС отвечают зеркальными авиаударами. Сегодня также был зафиксирован пуск противотанковой ракеты со стороны анклава. Снаряд попал в пустой военный автобус, однако осколками ранило израильского солдата.
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Взаимные обстрелы продолжаются между Израилем и Палестиной. По данным израильского командования, их военными этим утром были разрушены два здания с офисами...
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