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Сергей Соседов станет одним из наставников X-Factor Belarus

20.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В полдень в концертном зале "Минск" стартовал первый день предкастингов для участия в популярном вокальном шоу X-Factor. Всего живых прослушиваний в присутствии экспертов запланировано 9 - марафон продлится с 20 по 28 мая. Предварительно на минский отбор подали почти полторы тысячи заявок. Каждого выслушают эксперты - сегодня это солисты Национального академического концертного оркестра под управлением Михаила Финберга: Наталья Тамело, Руслан Мусвидас и Галина Навроцкая. Претенденты на участие в проекте исполняют композиции как на русском и белорусском, так и на иностранных языках без музыкального сопровождения. 

Уже известно имя первого наставника проекта X-Factor в Беларуси. Новость узнали первыми  подписчики Instagram-аккаунта шоу в 14 часов. Им стал журналист и музыкальный критик Сергей Соседов.

Впереди объявление и других звездных судей. Следите за новостями проекта в Instagram в официальном аккаунте  X-Factor Belarus. 


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Теги: Новости, Минск
 
 
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В полдень в концертном зале "Минск" стартовал первый день предкастингов для участия в популярном вокальном шоу X-Factor. Всего живых прослушиваний в присутствии...
 
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