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Комитет госконтроля Беларуси сегодня проведет "горячую линию". Тема общения доступность рынков для производителей сельхоз-продукции. Минчане и жители регионов могут сообщить о проблемных вопросах функционирования рынков. Комитет госконтроля предлагает и персоналу рынков высказать свое мнение об имеющихся недостатках и мерах по улучшению работы. Обратиться на горячую линию можно с 10 утра до часа дня.