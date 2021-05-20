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Комитет Госконтроля Беларуси проведет "горячую линию" сегодня с 10 до 13
20.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Комитет госконтроля Беларуси сегодня проведет "горячую линию". Тема общения доступность рынков для производителей сельхоз-продукции. Минчане и жители регионов могут сообщить о проблемных вопросах функционирования рынков. Комитет госконтроля предлагает и персоналу рынков высказать свое мнение об имеющихся недостатках и мерах по улучшению работы. Обратиться на горячую линию можно с 10 утра до часа дня.
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Комитет госконтроля Беларуси сегодня проведет "горячую линию". Тема общения доступность рынков для производителей сельхоз-продукции. Минчане и жители регионов...
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