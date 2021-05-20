Комплексное развитие Минска обсуждали во Дворце Независимости

Источник материала: БT

Комплексное развитие белорусской столицы обсуждали сегодня во Дворце Независимости. Большой город, тем более мегаполис - это всегда множество задач и вопросов: экономика, работа предприятий, ЖКХ и, конечно, безопасность. И в этом плане нам постоянно подкидывают проблемы, особенно последний год. А ведь в жизни и без того хватает неприятностей и даже трагичных событий.

Одно из них произошло накануне - крушение Як-130 в Барановичах. Погибли два пилота - майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. Они совершили героический подвиг: до последнего боролись с техникой, которая вышла из строя. Пожертвовали собственными жизнями, чтобы самолет не упал на жилую застройку. В память об ушедших героях с минуты молчания началось совещание во Дворце Независимости.

Что касается решения вопросов в Минске, перед градоначальником и командой, ответственной за это, глава государства поставил ряд задач. Во-первых, они касаются благоустройства. Минск - лицо страны. Глядя на него, складывается впечатление о всей республике. Закономерная критика прозвучала по поводу долгостроев. К августу главе государства представят конкретный план действий по каждому объекту. Также подготовлен проект указа, который усовершенствует в Минске систему местного самоуправления. Отныне проблемы жителей каждого из районов будут решаться быстрее. Обо всем по порядку Илона Красутская.

Во Дворце Независимости сегодня столичный пул: конечно, градоначальник, помощник Президента по Минску Александр Барсуков - человек, как мы знаем, очень активный. О его инициативах многие наслышаны. А еще у главы государства два уполномоченных по мегаполису: глава верхней палаты парламента Наталья Кочанова и глава МВД Иван Кубраков. Так что Минск под контролем. На совещание Президент пригласил и руководителей администраций районов. Словом, управленцы, на которых (в разной степени) лежит ответственность за ситуацию в белорусской столице.

Последние сутки не только там, в каждом уголке Беларуси обсуждают трагическую новость - гибель экипажа Як-130. Ход расследования крушения самолета в Барановичах Александр Лукашенко держит на личном контроле.







Случилось горе. Невообразимо, что пришлось пережить в момент трагедии экипажу. С невосполнимой болью утраты придется жить семьям, родным и близким погибших. Нормальному человеку это кажется за гранью. Но вместо слов поддержки и сочувствия отдельные личности очернили память и устроили хайп на этой трагедии.

В жизни в принципе и жизни любого города происходят разные события. Закономерно, мегаполису (во всех смыслах) достается больше, отсюда и соразмерный спрос. Взглянем на Минск. Сегодня это город с населением более 2 миллионов человек. В Партизанском районе больше всего предприятий, Фрунзенский - самый густонаселенный (470 тысяч человек). Считай, еще один областной центр. В ежедневном потоке политических, экономических, культурных событий без рационального подхода никуда. Ведь планов и проблем хватает.

Президент говорил неоднократно образцовым - именно таким хочется видеть Минск. Это цель ближайшего пятилетия. Во-первых, порядок и благоустройство. Сейчас затяжные дожди. Но и белорусы, и туристы привыкли летом к такому красивому и цветущему Минску. От базовых вопросов к базису: работа экономики. В первом квартале Минск продемонстрировал стабильный рост. Доходы в бюджет выросли на 16 %, экспорт товаров и услуг тоже радует. А вот с инвестициями в основной капитал не все так радужно.

Столица по-прежнему центр притяжения. Растет Минск, растут и сопутствующие проблемы. Пробки, забитые парковки, из окна видны новые квадратные метры. На данный момент в Минске строят 151 жилой дом. Это еще почти 2 млн квадратов. Лидеры активной застройки - Октябрьский, Московский и Центральный районы. Есть кому жить, а работать, как показывает статистика, не все горят желанием.





Можно представить, что произойдет, если вся страна переедет жить в Минск. Потому тенденция понятная: ежегодно строить в столице будут все меньше, а больше в пригороде и городах-спутниках. По работе стройкомплекса страны доклад Президенту вскоре представит Наталья Кочанова.

А отчитаться за долгострои в первую очередь придется мэру Минска. Среди проблемных сейчас 21 жилой дом. А еще как бельмо на глазу законсервированные инвестпроекты. Они буквально окружили Национальную библиотеку - это объекты Газпрома и компании "Белпарс".

К августу руководство Минска должно представить Президенту не просто список всех долгостроев, но и внести конкретные предложения, что именно и в какие сроки будет сделано с ними.

Как будет преображаться и развиваться столица, планов, безусловно, много. Учитывая обстоятельства, все вопросы завязаны на безопасности. Радикалы дают понять, что хотят для нас новых потрясений и постоянно заявляют о своих планах. Все нюансы об обеспечении порядка и комфортного пребывания горожан и гостей должны быть учтены.







Сами люди стали бдительнее. Оказывают содействие правоохранителям, в контакте с местной вертикалью. Каждый раз мы видим, сколько обращений, а порой больше именно предложений поступает во время приемов граждан и прямых телефонных линий. Активистам это точно понравится. В Минске хотят усовершенствовать местное самоуправление. Подготовлен соответствующий проект указа.

Этот разговор сегодня был особенно полезен для глав районных администраций. Все же другие ответственные за Минск и так чуть ли не по несколько раз за день получают ценные указания от Президента. А для местных управленцев это что-то новенькое. Хотя задачи актуальные во все времена: рациональное использование земель, работа ЖКХ, городского транспорта, качество воды, экология.

В Минске установят памятник митрополиту Филарету

Сегодня на совещании, в том числе, одобрен проект памятника митрополиту Филарету. Его установят возле кафедрального собора. Герой Беларуси, человек, который немало сделал для страны и ее духовного развития. Очень жаль, что герои уходят.

Но свой личный подвиг ежедневно может совершить каждый из нас, просто посадив цветы или наведя порядок в своем дворике, тем самым сделав еще уютнее и краше нашу любимую столицу.





Читайте также: