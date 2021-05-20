Источник материала: БT

В Минске определились первые победители детско-юношеской лиги "Мяч над сеткой". 84 команды из всех регионов страны принимают участие в детском чемпионате, где могут приобрести бесценный опыт. А для тренеров это возможность найти талантливых игроков. Так, среди юношей 2005 и 2007 годов рождения равных не было коллективу из Гродно, а у девушек в возрастной группе 12 лет Кубок завоевали представительницы волейбольного клуба "Минск-2". Отследить перспективных игроков стало еще проще, в этом году YouTube-канал Президентского спортивного клуба вел прямые эфиры соревнований.

В ближайшие дни определятся триумфаторы еще в семи возрастных группах - в четырех у девушек и в трех у юношей. Организаторами по традиции выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма и Белорусская федерация волейбола.





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