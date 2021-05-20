|
Определились первые победители турнира "Мяч над сеткой - 2021"
20.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Минске определились первые победители детско-юношеской лиги "Мяч над сеткой". 84 команды из всех регионов страны принимают участие в детском чемпионате, где могут приобрести бесценный опыт. А для тренеров это возможность найти талантливых игроков. Так, среди юношей 2005 и 2007 годов рождения равных не было коллективу из Гродно, а у девушек в возрастной группе 12 лет Кубок завоевали представительницы волейбольного клуба "Минск-2". Отследить перспективных игроков стало еще проще, в этом году YouTube-канал Президентского спортивного клуба вел прямые эфиры соревнований.
В ближайшие дни определятся триумфаторы еще в семи возрастных группах - в четырех у девушек и в трех у юношей. Организаторами по традиции выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма и Белорусская федерация волейбола.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске определились первые победители детско-юношеской лиги "Мяч над сеткой". 84 команды из всех регионов страны принимают участие в детском чемпионате, где могут...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)