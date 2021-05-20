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А. Лукашенко подписал распоряжение о поддержке одаренных учащихся и студентов
20.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Глава государства подписал распоряжение о финансировании расходов специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в этом году. 1 миллион 100 тысяч рублей будет выделен из бюджета за счет средств резервного фонда Президента Беларуси. Распоряжением также утверждено решение совета фонда о поощрении 309-ти учащихся и студентов.
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Глава государства подписал распоряжение о финансировании расходов специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и...
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