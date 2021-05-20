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В. Каранкевич: Готовность второго энергоблока БелАЭС - 85 %, его физический пуск планируется осенью

20.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время молодежного атомного форума.

Сейчас на первом блоке тестируют оборудование на номинальной мощности реакторной установки. Это завершающий этап опытно-промышленной эксплуатации. Займет он 15 суток.

На атомной станции уже произведено около 2,3 миллиарда киловатт-часов, что сопоставимо с годовым потреблением населения двух областей. Министр добавил, что к концу пятилетки планируют выйти на 44 миллиарда киловатт-часов электропотребления в целом по стране.


В Минске состоялся молодежный форум ProAtom. Среди задач мероприятия привлечение кадров для атомной энергетики, взаимодействие вузов с БелАЭС и трудоустройство выпускников профильных специальностей.


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Теги: Минск
 
 
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Это заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время молодежного атомного форума. Сейчас на первом блоке тестируют оборудование на номинальной мощности...
 
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