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Ю. Альберс: Спорт должен быть вне политики

20.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь призывает пересмотреть несправедливое решение Международного союза биатлонистов о лишении спорткомплекса "Раубичи" права принять этап Кубка мира в марте следующего года.

Сегодня Совет Министров нашей страны направил в Зальцбург письмо на имя главы биатлонной организации Олле Далина. В нем белорусская сторона высказывает свое недоумение по поводу нынешней ситуации, ведь еще недавно функционер расхваливал организационные возможности Раубичей. Союз биатлонистов в прошлом году обратился в Беларусь за помощью по спасению чемпионата Европы, и эта просьба была услышана. Беларусь успешно провела соревнования.

Так что же изменилось за столь короткий срок в партнерских отношениях? Вот цитата из письма, направленного в Международный союз биатлонистов.

Беларусь придерживается позиции о том, что спорт должен быть вне политики и выступать средством объединения людей. Считаем, что принятое необоснованное решение подрывает авторитет союза в мировом спорте и сложившиеся доверительные отношения с нашей страной, а также принципы олимпизма. Выражаем глубокое сожаление в связи с тем, что из-за политики «двойных стандартов» пострадают многочисленные болельщики и любители биатлона. Надеемся, что данное решение может быть пересмотрено Вами, и дальнейшее сотрудничество с Международным союзом биатлонистов будет активно развиваться.


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Беларусь призывает пересмотреть несправедливое решение Международного союза биатлонистов о лишении спорткомплекса "Раубичи" права принять этап Кубка мира в...
 
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