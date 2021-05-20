МИД Беларуси совместно с партнерами организовал международную онлайн-конференцию высокого уровня

Источник материала: БT

Запуск нового многостороннего процесса на глобальном уровне: Беларусь совместно с партнерами из Барбадоса и Секретариата ЮНКТАД организовала онлайн-конференцию высокого уровня "Использование межрегиональной интеграции для достижения Целей устойчивого развития". По словам главы МИД Владимира Макея, инициатива направлена на усиление взаимодействия между регионами планеты и станет площадкой для сотрудничества между интеграционными объединениями. Активное участие в онлайн-конференции приняли министры иностранных дел, руководители международных организаций, инвестиционных и экономических объединений.





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