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МИД Беларуси совместно с партнерами организовал международную онлайн-конференцию высокого уровня
20.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Запуск нового многостороннего процесса на глобальном уровне: Беларусь совместно с партнерами из Барбадоса и Секретариата ЮНКТАД организовала онлайн-конференцию высокого уровня "Использование межрегиональной интеграции для достижения Целей устойчивого развития". По словам главы МИД Владимира Макея, инициатива направлена на усиление взаимодействия между регионами планеты и станет площадкой для сотрудничества между интеграционными объединениями. Активное участие в онлайн-конференции приняли министры иностранных дел, руководители международных организаций, инвестиционных и экономических объединений.
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Запуск нового многостороннего процесса на глобальном уровне: Беларусь совместно с партнерами из Барбадоса и Секретариата ЮНКТАД организовала онлайн-конференцию...
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