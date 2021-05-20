В Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи построят корпус экстренной сосудистой хирургии

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В этом году первых пациентов примет кардиохирургический современный корпус в Могилеве. Возводят радиологический корпус при областном онкологическом диспансере. Обновление ждет и Могилевскую городскую больницу скорой помощи. Рассказывает Андрей Ястребов.

30 клинических отделений, в том числе родильный дом - современный перинатальный центр 3 уровня. И свыше 1,5 тысячи сотрудников. Могилевская БСМП за эти годы стала настоящим многопрофильным стационаром, где хирургия, терапия, акушерство доведены до уровня столичных центров.

Плюс современная экспресс-диагностика, внедрение новейших методик, например, КТ-ангиографии. Новым этапом в развитии больницы стало открытие корпуса МРТ, сократив тем самым лист ожидания для пациентов. На передовой здесь и по лечению системы кровообращения. Такие операции спасают сотни жизней.

Павел Ореховский, главврач Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи: Мы первые в Могилевской области ввели тромболизис при инфарктах головного мозга. Мы с успехом их выполняем. Плюс тромбоэкстракция, когда у человека тромб закупоривает, как говорят, одну из мозговых артерий. Можем с помощью новой современной техники, технологий увидеть, на каком уровне это произошло. И достать тромб. Пациент уже буквально на следующий день на своих ногах.

В государственную инвестиционную программу на этот год включено строительство при Могилевской городской больнице еще одного корпуса - экстренной сосудистой хирургии. Стоимость проекта - свыше 110 млн рублей.

Александр Демьянков, завотделением Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи: У нас функциональная диагностика в этом корпусе, отделение - в том, КТ - в том, ангиограф - в том корпусе. Представляете? Пациента катаем по всей больнице. Действительно строительство корпуса нужно и для больницы, и для города.

Людмила Казакова, санитарка Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи: Ждем, конечно, с нетерпением. Потому что на все наши обследования нам надо возить больных в корпуса через улицу. Сейчас тепло, но зимой. Это для нас просто радость будет.

Под строительство снесут 12 старых строений больницы. Некоторые были спроектированы еще в начале прошлого столетия. На их месте появится одно многопрофильное отделение.

Павел Ореховский, главврач Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи: Будем сносить и действующий ныне кардиологический корпус. Он возведен уже давно, ему свыше 100 лет. Здесь деревянные перекрытия, один санузел на этаж, в палате по 6-8 человек. Палаты интенсивной терапии первого кардиологического отделения не отвечают уже никаким современным требованиям. Безусловно, наши люди не должны пребывать в таких условиях.

С открытием нового корпуса начнется интенсивное лечение острых нарушений мозгового кровообращения, нетравматических повреждений и, конечно, патологии сердца, но уже на самом современном, более качественном уровне. Корпус начнут возводить уже в этом году.

Не обойдется и без совершенствования методик лечения. Уже заключены международные соглашения, например, с ведущими клиниками и институтами Москвы. В планах и международные конференции. Уже здесь на базе Могилевской городской больницы СМП.





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