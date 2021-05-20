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Н. Кочанова провела открытый диалог со студентами Полоцкого государственного университета

21.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чем живет сама молодежь, какие проблемы ее волнуют - сегодня обсуждали в формате открытого диалога. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась со студентами Полоцкого государственного университета. Беседа получилась доверительной и искренней и длилась более двух часов. Молодых людей интересовали самые разные вопросы: распределение, дистанционное обучение и образование в целом законодательства. Для студентов перед началом встречи провели экскурсию по музею Совета Республики.

Артем Соколов, студент Полоцкого государственного университета: Для всех представителей студенческой молодежи посещение Совета Республики является знаковым событием. Мы узнали об интересных традициях законодательного органа. Неизгладимый след оставила экскурсия по Совету Республики. Диалог, который состоялся между активистами и Натальей Кочановой, открыл для нас нечто новое, в том числе знания, которые мы сможем донести до наших сокурсников.

Карина Хаменок, студентка Полоцкого государственного университета: Во время встречи не было закрытых тем. Студенческий состав мог высказать свое мнение. Было интересно увидеть на табло в зале заседаний фамилию ректора нашего университета. Поднимается такая гордость за университет.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Мне было приятно поговорить с ребятами, узнать, какие темы их волнуют, какие у них есть проблемы, чем они живут сегодня. Я бываю в этом университете. Правда, со студентами давно уже не встречалась, поэтому эта встреча мне понравилась. Их вопросы касались развития образования в нашей стране, психологической помощи, разработки законопроектов, что немаловажно. Получая свою специальность, они уже живут теми предложениями, инновациями, которые нужно предусмотреть в той или иной отрасли.

Инициатором встречи стал сам актив Полоцкого государственного университета. И такие встречи со спикером верхней палаты парламента уже стали традицией.


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Чем живет сама молодежь, какие проблемы ее волнуют - сегодня обсуждали в формате открытого диалога. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась со...
 
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