Конституционная комиссия инициировала введение единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней

Источник материала: БT

Действительно, наша страна столкнулась с небывалым внешним давлением, белорусов пытались расколоть, навязать нам чуждые ценности. Но когда народ един, такие идеи обречены на провал. Только мы сами будем решать свою судьбу.

Единый день голосования и выборы депутатов всех уровней уже после принятия нового главного закона страны дадут партиям время подготовиться к новому политическому сезону и подготовить свои программы.

Такое мнение озвучил лидер белорусских либерал-демократов, комментируя инициативу Конституционной комиссии. На взгляд политика, частое проведение электоральных кампаний, тем более до определения новых правил игры, лишь навредит демократическому процессу и всей политической системе Беларуси. Плюс это затратно для бюджета и не сочетается с мировым опытом (видео).



