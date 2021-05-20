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Конституционная комиссия инициировала введение единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней

21.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Действительно, наша страна столкнулась с небывалым внешним давлением, белорусов пытались расколоть, навязать нам чуждые ценности. Но когда народ един, такие идеи обречены на провал. Только мы сами будем решать свою судьбу.

Единый день голосования и выборы депутатов всех уровней уже после принятия нового главного закона страны дадут партиям время подготовиться к новому политическому сезону и подготовить свои программы.

Такое мнение озвучил лидер белорусских либерал-демократов, комментируя инициативу Конституционной комиссии. На взгляд политика, частое проведение электоральных кампаний, тем более до определения новых правил игры, лишь навредит демократическому процессу и всей политической системе Беларуси. Плюс это затратно для бюджета и не сочетается с мировым опытом (видео).


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Действительно, наша страна столкнулась с небывалым внешним давлением, белорусов пытались расколоть, навязать нам чуждые ценности. Но когда народ един, такие идеи...
 
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