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Конституционная комиссия инициировала введение единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней
21.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Действительно, наша страна столкнулась с небывалым внешним давлением, белорусов пытались расколоть, навязать нам чуждые ценности. Но когда народ един, такие идеи обречены на провал. Только мы сами будем решать свою судьбу.
Единый день голосования и выборы депутатов всех уровней уже после принятия нового главного закона страны дадут партиям время подготовиться к новому политическому сезону и подготовить свои программы.
Такое мнение озвучил лидер белорусских либерал-демократов, комментируя инициативу Конституционной комиссии. На взгляд политика, частое проведение электоральных кампаний, тем более до определения новых правил игры, лишь навредит демократическому процессу и всей политической системе Беларуси. Плюс это затратно для бюджета и не сочетается с мировым опытом (видео).
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Конституционная комиссия инициировала введение единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней
Действительно, наша страна столкнулась с небывалым внешним давлением, белорусов пытались расколоть, навязать нам чуждые ценности. Но когда народ един, такие идеи...
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