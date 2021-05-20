Источник материала: БT

По иронии судьбы погибшие летчики летели в Барановичи из Лиды, чтобы, в том числе отдать дань памяти первому Герою Беларуси Владимиру Карвату. Летчик ценой своей жизни четверть века назад также спас жителей под Барановичами. Таким же майским днем. Кто они, настоящие мужчины, офицеры белорусской армии, расскажем в проекте "Диспозиция".

В эфире "Диспозиция". Великий француз Антуан де Сент-Экзюпери незадолго до своего последнего полета писал: "Наконец-то я понял, почему Господь создает людей ответственными друг за друга. Ибо так в руках каждого - спасение всех". Думая именно о спасении людей, завершали свое служение белорусские летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко, когда уводили машину от строений.

Не всякий человек способен совершить подвиг. Но каждый мужчина, выбрав профессию военного летчика, знает, что может прийти секунда, когда надо сделать выбор: подчиниться инстинкту самосохранения или выполнить долг до конца. Так вот у Андрея и Никиты этого выбора не было. Потому что такие они люди. Офицеры белорусской армии.







Одно очень европейское радио через несколько часов после гибели летчиков запустило опрос, надо ли дать им звание "Герой Беларуси". Дадут - не дадут. Очень актуально. Хотя может и из лучших побуждений журналисты озадачились, но как-то все это… Какая-то фальшь даже в вопросе. Сразу чувствуется, как тянут в катастрофу политику. И получилось ведь, судя по комментариям.

Вспоминается мне здесь сразу Польша. Да, Польша. Точнее, польские обычные люди. В 2009 году в Радоме во время подготовки к авиашоу тоже разбились белорусские пилоты. И они тоже до последней секунды уводили свой Су-27 в безлюдное место. Местные жители видели все это. И они решили возвести белорусским авиаторам - полковникам Александру Журавлевичу и Александру Марфицкому - памятник. Причем сами собрали средства. Так получилось, что открыли памятник прямо на следующий день после крушения Ту-154 с президентом Лехом Качиньским. Даже мы, белорусская сторона, думали, что церемонию отменят, но нет, не отменили, торжественно провели без единого слова о политике.

Но наши, порой, черпают на западе самое гнусное.

А насчет Героя Беларуси, не вам беспокоиться, дорогое радио "Свобода". На нашей земле не забывают тех, кто способен умереть ради других.

По иронии судьбы Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко перелетели в Барановичи из Лиды, чтобы, в том числе отдать дань памяти первому Герою Беларуси Владимиру Карвату. И этот летчик ценой жизни спас многих местных жителей под Барановичами 25 лет назад. Таким же майским днем, не задумываясь, геройский ли он совершает поступок.





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