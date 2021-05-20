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Пилотов разбившегося самолета Як-130 похоронят в Лиде и Полоцке

21.05.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik. Двух белорусских военных летчиков – майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиту Куконенко, которые погибли при крушении самолета Як-130, – похоронят 21 мая в Лиде и Полоцке, сообщил телеканал "Беларусь 1"

© Sputnik / Виктор Толочко
"Светлый парень, душа компании": друзья о погибшем в Барановичах пилоте

В четверг с офицерами простились на военном аэродроме Барановичах, их тела спецрейс доставил в Лиду, где в пятницу с 9 до 11 утра на авиабазе пройдет прощание. Майора Андрея Ничипорчика похоронят в Лиде, лейтенанта Никиту Куконенко – в Полоцке.

Как сообщили в эфире телевидения, по злой иронии судьбы, погибшие пилоты летели в Барановичи из Лиды, чтобы отдать дать памяти первому Герою Беларуси Владимиру Карвату, ровно 25 лет назад ценой собственной жизни спас жителей населенного пункта под Барановичами.

Трагедия в Барановичах

Самолет Як-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в среду днем в Барановичах. Экипаж в составе командира звена учебно-боевой эскадрильи майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко – пилота звена учебно-боевой эскадрильи, выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого заметил техническую неисправность. Летчики пытались отвести машину от жилых домов, после чего катапультировались, но, к сожалению, погибли. Андрею Ничипорчику было 33 года, Никите Куконенко – 22.

Соболезнования семьям погибших летчиков выразил Александр Лукашенко. В Барановичах отменили городской праздник. По факту крушения самолета СК возбудил уголовное дело.

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Теги: Минск
 
 
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По злой иронии судьбы, экипаж летел, чтобы почтить память летчика Владимира Карвата, который ценой жизни спас людей 25 лет назад.
 
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