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Пилотов разбившегося самолета Як-130 похоронят в Лиде и Полоцке
21.05.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая – Sputnik. Двух белорусских военных летчиков – майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиту Куконенко, которые погибли при крушении самолета Як-130, – похоронят 21 мая в Лиде и Полоцке, сообщил телеканал "Беларусь 1"
© Sputnik / Виктор Толочко
В четверг с офицерами простились на военном аэродроме Барановичах, их тела спецрейс доставил в Лиду, где в пятницу с 9 до 11 утра на авиабазе пройдет прощание. Майора Андрея Ничипорчика похоронят в Лиде, лейтенанта Никиту Куконенко – в Полоцке.
Как сообщили в эфире телевидения, по злой иронии судьбы, погибшие пилоты летели в Барановичи из Лиды, чтобы отдать дать памяти первому Герою Беларуси Владимиру Карвату, ровно 25 лет назад ценой собственной жизни спас жителей населенного пункта под Барановичами.
Трагедия в Барановичах
Самолет
Соболезнования семьям погибших летчиков
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По злой иронии судьбы, экипаж летел, чтобы почтить память летчика Владимира Карвата, который ценой жизни спас людей 25 лет назад.
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