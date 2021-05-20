ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко назначил нового начальника Минского суворовского военного училища

21.05.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Андрея Горбатенко начальником Минского суворовского военного училища, сообщили в пресс-службе белорусского лидера, соответствующий указ глава государства подписал 20 мая. Это не единственное новое назначение сегодня в Вооруженных силах Беларуси.

Указом главы государства назначен первый заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь, им стал Вадим Шадура.

Соответствующий указ глава государства подписал 20 мая 2021 года.

Напомним, во время кадрового дня 30 апреля Лукашенко произвел новые назначения в МВД, СМИ и областях. Ротации коснулись структуры областных управлений правоохранительных органов, средств массовой информации, облисполкомов и дипломатов - в частности, назначены генконсул в Белостоке и консул в Варшаве.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это не единственное новое назначение в Вооруженных силах Беларуси: сегодня также был назначен первый заместитель командующего войсками Северо-западного...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Светлый парень, душа компании": друзья о погибшем в Барановичах пилоте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by