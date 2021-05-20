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Лукашенко назначил нового начальника Минского суворовского военного училища
21.05.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Андрея Горбатенко начальником Минского суворовского военного училища, сообщили в пресс-службе белорусского лидера, соответствующий указ глава государства подписал 20 мая. Это не единственное новое назначение сегодня в Вооруженных силах Беларуси.
Указом главы государства назначен первый заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь, им стал Вадим Шадура.
Соответствующий указ глава государства подписал 20 мая 2021 года.
Напомним, во время
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Это не единственное новое назначение в Вооруженных силах Беларуси: сегодня также был назначен первый заместитель командующего войсками Северо-западного...
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