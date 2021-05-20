Временную переправу через реку Рова под Борисовом построят в течение двух недель

Источник материала: БT

Решение для комфортной жизни в регионе - временная переправа через реку Рова. Ее построят в течение двух недель - такое решение озвучили в Минскавтодор-Центре. Напомним, накануне в Борисовском районе на трассе Р67 обвалился мост, точнее, один из трех его пролетов длиной около 15 метров. К возведению новой конструкции приступили уже сегодня. Начнут с переправы для пешеходов. Альтернативный мост для движения автомобилей появится чуть позже. Он позволит наладить комфортное перемещение транспорта. Сейчас организован объезд по соседним дорогам, а это дополнительные 8 километров пути. Поврежденный мост, по мнению специалистов, отслужил свой срок. Его планируют снести и возвести новый.

Обстоятельства обрушения моста сейчас выясняют следователи. Подобные ветхие конструкции - под особым вниманием. Главный способ контроля - ограничение допустимой нагрузки. Соответствующие знаки установлены при въезде на старые мосты. Все они в ближайшем будущем будут отреставрированы либо отстроены заново.





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