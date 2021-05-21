Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мар - Sputnik. Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси намерено усилить борьбу с проявлениями неонацизма и дискредитации ветеранов Великой Отечественной войны, заявил замначальника ГУБОПиК полковник милиции Михаил Бедункевич.

"Дадим непримиримый бой дискредитации, оскорблению ветеранов ВОВ, оправданию нацистов, "творчеству", разжигающему расовую, национальную рознь",- цитирует Бедункевича издание "СБ.Беларусь Сегодня" .

По его словам, сотрудники главка намерены плотнее взяться за различные молодежные группы ультраправого толка.

"Поработаем с так называемыми блогерами, которые прикрываясь своим статусом, становятся на путь пособников неонацизма", - предупредил Бедункевич.

Он также отметил, что милиция продолжит профилактическую и оперативную работу с фанатскими движениями, чтобы увести их от ультраправых.

"А с теми, кто нас не хочет понимать, — будем действовать по-другому", - сказал замначальника ГУБОПиК.

Бедункевич также рассказал изданию, что в ближайших планах ГУБОПиК - работа по пересмотру списка коллаборационистских организаций, действовавших на территории БССР и выполнявших преступные приказы нацистской оккупационной администрации.

"На совещании со специалистами КГБ, Минюста, представителями ученого сообщества внимательно пересмотрим и, возможно, увеличим перечень этих организаций", - сказал он.

Кроме того, Бедункевич сообщил, что будет дополнительно изучена символика и атрибутика, использовавшиеся нацистами в годы ВОВ, а потом расширен ее список.

Он уточнил, что ГУБОПиК собирается это сделать до вступления закона о недопущении реабилитации нацизма: "Поэтому в ближайшее время будем выступать с инициативой по включению в список нацистской символики бчб-флага, использовавшегося всеми коллаборационистскими организациями на территории БССР в годы оккупации".

"Понятно, есть случаи, в которых он может быть использован (такие моменты оговорены и разрешены законом): в фильмах, театральных постановках, в архивной, музейной работе. Но попытки ходить по улицам с бчб-флагами будут очень жестко пресекаться", - сказал Бедункевич.

В середине марта президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О недопущении реабилитации нацизма", который устанавливает запрет на героизацию и оправдание нацисткой идеологии и содействие этому в любой форме.

Проект закона был опубликован 15 мая на Национальном правовом портале. В нем 17 статей.

Закон вступает в силу в следующем порядке: статьи 1–15 – через месяц после его официального опубликования, другие положения и статьи - после официального опубликования.

В законе впервые дано определение нацизма - "тоталитарная идеология (доктрина) и практика ее применения гитлеровской Германией, ее союзниками и сателлитами с 1933 по 1945 год, связанная с тоталитарными террористическими методами власти". Кроме этого, в законе закреплено понятие "нацистская символика и атрибутика - флаги, гимны и иные музыкальные произведения, атрибуты униформы, свастики, эмблемы, символы, вымпелы, значки и другие отличительные знаки или их копии, использовавшиеся Национал-социалистской рабочей партией Германии, Национальной фашистской партией Италии, другими государственными, военными и иными структурами либо организациями, сотрудничавшими с такими структурами на оккупированной территории СССР в годы Второй мировой войны".

Проект закона был разработан генеральной прокуратурой Беларуси, и в этом году был принят и одобрен обеими палатами белорусского парламента.

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