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В Лиде попрощаются с погибшими в Барановичах летчиками
21.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Прощание состоится в клубе Лидской штурмовой авиационной базы в Южном городке Лиды с 9:00 до 11:00. Майор Андрей Ничипорчик будет похоронен в Лиде. Тело лейтенанта Никиты Куконенко воздушным транспортом доставят в Полоцк на его малую родину. А пока в Лиде люди продолжают приходить к самолету-памятнику.
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Прощание состоится в клубе Лидской штурмовой авиационной базы в Южном городке Лиды с 9:00 до 11:00. Майор Андрей Ничипорчик будет похоронен в Лиде. Тело лейтенанта...
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