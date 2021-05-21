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Курсы валют на 21 мая - белорусский рубль окреп ко всем основным валютам
21.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах рубль окреп ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 51 копейка, евро 3 рубля 7 копеек, и 3 рубля 41 копейку стоят 100 российских рублей.
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На прошедших торгах рубль окреп ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 51 копейка, евро 3 рубля 7 копеек, и 3 рубля 41 копейку стоят 100...
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