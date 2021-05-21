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Квартиры в Минске продолжают дешеветь

21.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Столичные квартиры теряют в цене. Речь идет и о новостройках, и о б/у секторе. Новостройки за неделю потеряли в цене 0,4%, в итоге 1302 доллара стоит квадратный метр в новых домах Минска. Стоимость квадратного метра на вторичке Минска также снизилась на 0,1 % - его цена 1237 доллара. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 65 долларов в пользу новостроек. 


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    Теги: Минск
     
     
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    Столичные квартиры теряют в цене. Речь идет и о новостройках, и о б/у секторе. Новостройки за неделю потеряли в цене 0,4%, в итоге 1302 доллара стоит квадратный метр в...
     
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