Квартиры в Минске продолжают дешеветь

Источник материала: БT

Столичные квартиры теряют в цене. Речь идет и о новостройках, и о б/у секторе. Новостройки за неделю потеряли в цене 0,4%, в итоге 1302 доллара стоит квадратный метр в новых домах Минска. Стоимость квадратного метра на вторичке Минска также снизилась на 0,1 % - его цена 1237 доллара. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 65 долларов в пользу новостроек.





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