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Перспективы и инновации в АПК обсуждают участники форума в Витебске

21.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Витебске в рамках областного форума школьников аграрной направленности пригласили в Академию ветеринарной медицины. У каждого была возможность задать вопрос руководству области, представителям агропромышленных объединений, учащимся профильных колледжей. Для школьников и педагогов подготовили интерактивные площадки и выставки достижений АПК. Агроклассы в Витебской области созданы в 19 районах, основы сельского хозяйства изучают более 600 школьников. 

Во время форума школьники посетят ведущие сельхозпредприятия Витебской области, а также вместе со специалистами обсудят инновации и перспективы АПК на диалоговой площадке.  

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Теги: Витебск
 
 
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В Витебске в рамках областного форума школьников аграрной направленности пригласили в Академию ветеринарной медицины. У каждого была возможность задать вопрос...
 
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