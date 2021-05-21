Перспективы и инновации в АПК обсуждают участники форума в Витебске

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В Витебске в рамках областного форума школьников аграрной направленности пригласили в Академию ветеринарной медицины. У каждого была возможность задать вопрос руководству области, представителям агропромышленных объединений, учащимся профильных колледжей. Для школьников и педагогов подготовили интерактивные площадки и выставки достижений АПК. Агроклассы в Витебской области созданы в 19 районах, основы сельского хозяйства изучают более 600 школьников.



Во время форума школьники посетят ведущие сельхозпредприятия Витебской области, а также вместе со специалистами обсудят инновации и перспективы АПК на диалоговой площадке.



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