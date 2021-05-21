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В бизнес-игре "Начинающий фермер" белорусы завоевали 7 наград
21.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
7 проектов из Беларуси победили на международном конкурсе "Начинающий фермер" в Москве. Участники - школьники, которые учатся в сельской местности, а также студенты сельскохозяйственных вузов и молодые аграрии. В финал вышло 34 команды из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Германии. Наша страна представила 10 проектов, 7 из которых стали лучшими. Это выращивание овощей круглый год, сбор лекарственных трав и полезной голубики, агроусадьба с рациональным использованием растительности прудов, а так же проект "Мед от Николая", где пчеловодство дает работу людям с ограниченными возможностями.
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7 проектов из Беларуси победили на международном конкурсе "Начинающий фермер" в Москве. Участники - школьники, которые учатся в сельской местности, а также студенты...
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