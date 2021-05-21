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Заболеваемость COVID-19 значительно снизилась в Европе
21.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Еженедельное количество случаев заболевания COVID-19 в Европе снизилось на 60 % за месяц. Об этом сообщил директор Европейского бюро ВОЗ. Ханс Клюге при этом отметил, что в восьми странах региона заболеваемость продолжает оставаться высокой.
Европа тем не менее в предвкушении туристического сезона. С 1 июля в ЕС будут запущены сертификаты вакцинации. Главная ставка - на ускорение прививочной кампании. Так, во Франции на две недели раньше запланированного приступят к вакцинации всех старше 18 лет. В стране продолжают снимать ограничения, с 14 июля откроется Эйфелева башня. В Великобритании уже полностью вакцинировано 40 % взрослого населения страны.
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Еженедельное количество случаев заболевания COVID-19 в Европе снизилось на 60 % за месяц. Об этом сообщил директор Европейского бюро ВОЗ. Ханс Клюге при этом отметил,...
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