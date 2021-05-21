ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Заболеваемость COVID-19 значительно снизилась в Европе

21.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Еженедельное количество случаев заболевания COVID-19 в Европе снизилось на 60 % за месяц. Об этом сообщил директор Европейского бюро ВОЗ. Ханс Клюге при этом отметил, что в восьми странах региона заболеваемость продолжает оставаться высокой. 

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ:
В ближайшие месяцы отмена ограничительных мер и повышение мобильности людей может привести к увеличению числа случаев передачи инфекции в Европе. Если социальные меры будут смягчены, как это в настоящее время делается в большинстве стран региона, необходимо удвоить усилия по тестированию и секвенированию, изоляции, отслеживанию контактов, карантину и вакцинации, чтобы сохранить контроль и обеспечить сохранение тенденций к снижению.Заболеваемость COVID-19 значительно снизилась в Европе


Европа тем не менее в предвкушении туристического сезона. С 1 июля в ЕС будут запущены сертификаты вакцинации. Главная ставка - на ускорение прививочной кампании. Так, во Франции на две недели раньше запланированного приступят к вакцинации всех старше 18 лет. В стране продолжают снимать ограничения, с 14 июля откроется Эйфелева башня. В Великобритании уже полностью вакцинировано 40 % взрослого населения страны. 

В Испании готовятся к открытию ночных развлекательных заведений. Сегодня в Барселоне в качестве эксперимента - впервые за год - распахнут двери заведения на одной из центральных улиц. Их смогут посетить 400 человек с отрицательными тестами на COVID-19. Участников опыта снабдят респираторами и дезинфицирующими гелями. Уровень заболеваемости в тестовой группе проверят через 6 дней. 

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еженедельное количество случаев заболевания COVID-19 в Европе снизилось на 60 % за месяц. Об этом сообщил директор Европейского бюро ВОЗ. Ханс Клюге при этом отметил,...
 
Новости дня
Новости общества
 
БГУИР готовится к вступительной кампании - 2021
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by