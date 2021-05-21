Заболеваемость COVID-19 значительно снизилась в Европе

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Еженедельное количество случаев заболевания COVID-19 в Европе снизилось на 60 % за месяц. Об этом сообщил директор Европейского бюро ВОЗ. Ханс Клюге при этом отметил, что в восьми странах региона заболеваемость продолжает оставаться высокой.



Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ:

В ближайшие месяцы отмена ограничительных мер и повышение мобильности людей может привести к увеличению числа случаев передачи инфекции в Европе. Если социальные меры будут смягчены, как это в настоящее время делается в большинстве стран региона, необходимо удвоить усилия по тестированию и секвенированию, изоляции, отслеживанию контактов, карантину и вакцинации, чтобы сохранить контроль и обеспечить сохранение тенденций к снижению.







Европа тем не менее в предвкушении туристического сезона. С 1 июля в ЕС будут запущены сертификаты вакцинации. Главная ставка - на ускорение прививочной кампании. Так, во Франции на две недели раньше запланированного приступят к вакцинации всех старше 18 лет. В стране продолжают снимать ограничения, с 14 июля откроется Эйфелева башня. В Великобритании уже полностью вакцинировано 40 % взрослого населения страны.



В Испании готовятся к открытию ночных развлекательных заведений. Сегодня в Барселоне в качестве эксперимента - впервые за год - распахнут двери заведения на одной из центральных улиц. Их смогут посетить 400 человек с отрицательными тестами на COVID-19. Участников опыта снабдят респираторами и дезинфицирующими гелями. Уровень заболеваемости в тестовой группе проверят через 6 дней.



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