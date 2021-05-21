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БГУИР готовится к вступительной кампании - 2021

21.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Главная кузница IT-кадров - БГУИР - готовится к вступительной кампании 2021 года. В частности, в связи с эпидобстановкой абитуриентам предложат зарегистрироваться в электронном кабинете, где можно будет полностью сформировать личное дело. Это позволит сэкономить время при подаче документов и минимизировать контакты. Что касается самых популярных направлений, как показывает опыт прошлых лет, в топе - электронный маркетинг, информационные системы технологии в игровой индустрии и экономика электронного бизнеса. В специальность ребята погружаются уже с первого курса, отрабатывая навыки, в том числе в компаниях-партнерах БГУИР. 


БГУИР - кузница кадров для БелАЭС


Кроме этого, в университете продолжат готовить специалистов для Белорусской атомной электростанции в области электроники и автоматики. В этом году на бюджетную форму обучения планируют набрать 20 человек.

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Главная кузница IT-кадров - БГУИР - готовится к вступительной кампании 2021 года. В частности, в связи с эпидобстановкой абитуриентам предложат зарегистрироваться в...
 
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