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Сегодня второй день предкастингов проекта X-Factor Belarus
21.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Креативная команда вокального шоу Х-Factor продолжает поиски талантов. Сегодня второй день живых прослушиваний из девяти. Отбор стартовал вчера, а закончится 28 мая. Предварительное количество заявок на творческую экспертизу - почти полторы тысячи. Это люди разных возрастов, профессий и музыкальных предпочтений. По правилам участник предкастинга может представить на суд жюри любую композицию на русском, белорусском или иностранном языке, но сделать это нужно без музыкального сопровождения, то есть акапелла.
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Креативная команда вокального шоу Х-Factor продолжает поиски талантов. Сегодня второй день живых прослушиваний из девяти. Отбор стартовал вчера, а закончится 28 мая....
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