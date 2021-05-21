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Сегодня второй день предкастингов проекта X-Factor Belarus

21.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Креативная команда вокального шоу Х-Factor продолжает поиски талантов. Сегодня второй день живых прослушиваний из девяти. Отбор стартовал вчера, а закончится 28 мая. Предварительное количество заявок на творческую экспертизу - почти полторы тысячи. Это люди разных возрастов, профессий и музыкальных предпочтений. По правилам участник предкастинга может представить на суд жюри любую композицию на русском, белорусском или иностранном языке, но сделать это нужно без музыкального сопровождения, то есть акапелла. 

Съемки проекта начнутся в августе с 10 по 18 включительно  на киностудии "Беларусьфильм". Всего в эпизодах ТВ-кастингов смогут принять участие до 300 человек.

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Теги: Минск
 
 
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Креативная команда вокального шоу Х-Factor продолжает поиски талантов. Сегодня второй день живых прослушиваний из девяти. Отбор стартовал вчера, а закончится 28 мая....
 
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